Медики назвали вирусы, которые могут спровоцировать развитие рака

Доктор медицинских наук Владимир Гурцевич назвал вирусы, которые могут вызвать рак. По его словам, вирусы зачастую являются нашими сожителями и присутствуют в организмах людей. Однако в некоторых случаях они могут приводить к онкологии.
Об этом пишет doctor.
Специалист пояснил, что вирусы гепатита В и С могут вызвать рак печени, а вирус Эпштейна-Барр — лимфому Ходжкина, неходжкинские лимфомы и рак носоглотки. А некоторые типы вирусов папилломы человека приводят к возникновению рака шейки, матки, рта или глотки.
Также эксперт добавил, что вирус герпеса человека 8-го типа может способствовать образованию саркомы Капоши и некоторых лимфом, Т-лимфотропный вирус человека — Т-клеточного лейкоза и Т-клеточной лимфомы, полиомавирус клеток Меркеля — саркомы Меркеля.
Гурцевич подчеркнул, что злокачественная опухоль у пациента, если и появляется, то обычно не сразу после заражения вирусом, а после латентного периода, который длится от 3-5 до 15-20 лет.
Специалист советует регулярно проходить профилактический осмотр у медиков. чтобы избежать развития болезни либо своевременно ее выявить.
Ранее американские онкологи рассказали, как горячий душ может помочь выявить рак.
Кроме этого, «Курсор» писал о продуктах, которые имеют антираковый эффект.