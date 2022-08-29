Медики назвали вирусы, которые могут спровоцировать развитие рака

Вирусные болезни могут привести к развитию онкологии, причем происходит это не сразу, а через какое-то время после выздоровления. Потому важно не игнорировать неприятные симптомы.

Доктор медицинских наук Владимир Гурцевич назвал вирусы, которые могут вызвать рак. По его словам, вирусы зачастую являются нашими сожителями и присутствуют в организмах людей. Однако в некоторых случаях они могут приводить к онкологии.

Об этом пишет doctor.

Специалист пояснил, что вирусы гепатита В и С могут вызвать рак печени, а вирус Эпштейна-Барр — лимфому Ходжкина, неходжкинские лимфомы и рак носоглотки. А некоторые типы вирусов папилломы человека приводят к возникновению рака шейки, матки, рта или глотки.

Также эксперт добавил, что вирус герпеса человека 8-го типа может способствовать образованию саркомы Капоши и некоторых лимфом, Т-лимфотропный вирус человека — Т-клеточного лейкоза и Т-клеточной лимфомы, полиомавирус клеток Меркеля — саркомы Меркеля.

Гурцевич подчеркнул, что злокачественная опухоль у пациента, если и появляется, то обычно не сразу после заражения вирусом, а после латентного периода, который длится от 3-5 до 15-20 лет.

Специалист советует регулярно проходить профилактический осмотр у медиков. чтобы избежать развития болезни либо своевременно ее выявить.

Ранее американские онкологи рассказали, как горячий душ может помочь выявить рак.

Кроме этого, «Курсор» писал о продуктах, которые имеют антираковый эффект.