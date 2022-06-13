Медики назвали ягоду, которая эффективно сжигает жир на животе

Эксперты говорят, что малина эффективно сжигает лишний висцеральный жир. И потому, даже есл вы худеете, не отказывайте себе в этой ягоде.

Малина может сжигать лишний висцеральный жир втрое быстрее, чем перец чили, считают врачи. Это возможно благодаря наличию в ягоде соединения, известного как кетон малины.

Малина может стать полезным диетическим продуктом для тех, кто хочет избавиться от висцерального жира и улучшить свое здоровье.

При этом врачи напоминают: самый эффективный способ избавиться от висцерального жира — это вести активный образ жизни. Нужно заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю. Поэтому, чем больше упражнений человек проводит, тем быстрее сжигается жир.

Добавим, что висцеральный жир является самым опасным типом. Он вызывает внутреннее воспаление, высокое кровяное давление, проблемы с дыханием и даже преждевременную смерть. У женщин избыток жира на животе также связан с заболеваниями желчного пузыря и раком молочной железы.

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