Медики назвали ягоды, снижающие риск сердечного приступа

Клубника и черника богаты полезными растительными соединениями, которые называют антоцианы. Они придают ягодам яркие красные, синие и пурпурные оттенки. Именно ягоды таких расцветок медики считают самыми полезными.

Правильное сбалансированное питание помогает избежать множества проблем со здоровьем. Так, ученые из Королевского университета Белфаста в Северной Ирландии выяснили, что люди, употреблявшие продукты, богатые флавоноидами, имели более низкое кровяное давление.

Об хэтом пишет Express.

Также исследователи обнаружили, что женщины, которые ели более трех порций черники или клубники в неделю, имели на 34 процента меньший риск сердечного приступа по сравнению с теми, кто ел меньше.

Кроме того, антоциан делает кровеносные сосуды более эластичными и способствует нормализации артериального давления, что является одним из факторов риска сердечного приступа. Ученые отметили, что кишечник может частично отвечать за благоприятное влияние флавоноидов на кровяное давление.

Черника также стимулирует работу мозга полезна для диабетиков, выводит токсины и радиоактивные соединения из организма. Она содержит антиоксиданты, которые помогают защитить организм от воспалений, которые приводят к старению мозга и болезни Альцгеймера.

«Курсор» ранее писал, что ученые определили молекулу, которая может помочь лекарствам заменить тренировки.

Мы ранее информировали, что алкогольные напитки могут стать причиной развития рака кишечника.