Медики назвали «здоровую» пищу, которая повышает уровень холестерина

Хотя ваш риск сердечно-сосудистых заболеваниймможет быть повышен из-за генетики, такие вещи, как диета и образ жизни, также могут играть роль.

Одним из самых больших факторов, которые могут повысить риск сердечных заболеваний, является высокий уровень холестерина. Холестерин — это воскообразное вещество, содержащееся в вашей крови. Хотя вам нужен определенный уровень холестерина для построения здоровых клеток, когда у вас его слишком много, это может привести к накоплению жировых отложений в ваших кровеносных сосудах. Это может затруднить эффективное перекачивание крови в организме, что может привести к сердечному приступу или инсульту.

Об этом пишет SheFinds.com.

Также важно отметить, что существует два разных типа холестерина — «хороший» холестерин ЛПВП и «плохой» холестерин ЛПНП. Такие вещи, как отсутствие физических упражнений, могут способствовать повышению уровня холестерина, но одним из главных факторов является нездоровое питание.

Вы, наверное, привыкли слышать, что жирное мясо, особенно красное, вредно для людей, страдающих от высокого уровня холестерина или находящихся в группе риска. Но есть такие продукты, которые вы можете есть каждый день, не зная, что они могут подвергнуть вас риску высокого уровня холестерина.

Соусы, особенно спреды для сэндвичей, особенно богаты насыщенными жирами. «Насыщенные жиры (и трансжиры) повышают уровень «плохого» (ЛПНП) холестерина в крови, что может увеличить риск сердечных заболеваний», — говорит доктор Патрисия Бэннан. Такие продукты, как переработанное масло, спреды для сэндвичей и соусы, часто содержат насыщенные жиры, поэтому их следует по возможности сокращать.

«Хорошие жиры не повышают уровень холестерина ЛПНП (плохой). Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно жертвовать вкусом и кремовой текстурой вашего бутерброда, когда есть альтернативы, такие как сливочный, вкусный авокадо, — объясняет Бэннан. — Одна треть среднего авокадо содержит 6 граммов натурального полезного жира. А поскольку преобладающий жир в авокадо ненасыщенный, он является отличной заменой полножирным спредам». Вы можете положить авокадо на свои бутерброды или намазать его на тосты вместо спреда без повышения риска для здоровья сердца.

Ранее «Курсор» писал, что медики назвали простой способ предотвратить болезни сердца.