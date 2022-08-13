Медики перечислили самые вредные для здоровья сердца и сосудов продукты

Специалисты рассказали, какие продукты питания могут увеличивать риск серьезных состояний, в том числе инсультов и сердечного приступа, поскольку их употребление способствует повышению артериального давления.

Опасными для здоровья эксперты назвали продукты с большим содержанием соли, в том числе колбасные изделия, булочки и хлеб, супы и пицца, а также продукты с сахаром — много его содержится в протеиновых батончиках, спортивных напитках, фруктовых соках.

Об этом пишут podrobnosti.

Отмечается, что сахар вызывает ожирение, но он также является основным фактором повышения давления.

Также повышать уровень артериального давления может употребление обработанного мяса и мясных деликатесов, поскольку в них содержится большое количество натрия, что нарушает его нормальный баланс в организме и приводит к задержке жидкости.

Еще одной опасной группой продуктов специалисты назвали трансжиры. По их словам, диета с большим количеством трансжиров увеличивает риск заболеваний сердца и гипертонии. Трансжиры содержатся в красном мясе, жирном молоке и масле, куриной коже, замороженной пицце, чипсах и пончиках.

Авторы также порекомендовали исключить алкоголь, поскольку злоупотреблением им может резко повысить давление. Такой эффект обусловлен большим содержанием сахара и калорий, а значит, существует риск ожирения и повышения риска гипертонии.

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