Медики предупредили: какие продукты нельзя мыть перед приготовлением

Большинство людей считают необходимым мыть любые продукты перед употреблением в гигиенических целях. Однако благими намерениями можно сделать только хуже, ведь мытье некоторых продуктов может привести к размножению бактерий и изменению вкуса

Медики рассказали, какие продукты не стоит мыть.

Об этом пишет Change.

Курица

На поверхности курицы живут несколько видов бактерий, представляющих большую угрозу нашему здоровью. В частности, речь идет о сальмонелле. Многие считают необходимым мыть птицу перед готовкой, чтобы снизить риски заражения сальмонеллёзом, однако таким образом они лишь распространяют бактерии по всей кухне и своей одежде, в то время как они бы запросто погибли во время термообработки и не представляли бы угрозы здоровью.

Мясо

То же касается и других видов мяса. Если хотите снизить для себя все риски, достаточно убедиться в том, что продукт свежий и подвергнуть его теплообработке при температуре выше 145 градусов.

Грибы

Многие грибы имеют губчатую структуру под «шляпкой», из-за чего их нельзя замачивать в воде. Их необходимо быстро промыть под проточной водой и просушить с помощью бумажных полотенец. В противном случае они перестанут быть эластичными, потеряют вид и быстро испортятся. Очищать грибы можно с помощью ножа. Необходимо срезать потемневшие части и ножки.

Макароны

Мыть макароны бесполезно, поскольку вы удаляете крахмал, который помогает им впитывать соус при приготовлении пасты. Однако приготовленные макароны можно промыть, если вы планируете их добавить в салат или обжарить на сковороде.

Яйца

Многие люди ополаскивают яйца перед варкой, чтобы внутрь скорлупы не проникли бактерии и грязь. На самом деле из-за пористой поверхности яичной скорлупы именно при мытье яиц бактерии проникают со скорлупы внутрь.

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