Медики предупредили о смертельной опасности дневного сна

Дневной сон повышает риск преждевременной смерти.
Об этом сообщает MedicalXpress.
Эксперты Медицинского университета в Гуанчжоу проанализировали данные о 313 651 пациентах из более чем 20 научных работ для поиска взаимосвязи между дремотой и риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Оказалось, что около 39% респондентов часто дремали. Ученые установили, что дневной сон длительностью более 60 минут был связан с повышенным на 30% риском смерти от всех причин и на 34% — от сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, дневной сон любой продолжительности повышает риск смерти на 19%, а эта связь более выражена у женщин.
Также отмечается, что короткий дневной сон (до 60 минут) способен улучшить состояние сердечно-сосудистой системы у тех, кто плохо спит ночью.
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