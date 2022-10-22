Медики предупредили о смертельной опасности дневного сна

Китайские ученые Медицинского университета в Гуанчжоу установили, что даже часовая дремота днем может оказаться смертельно опасной.

Дневной сон повышает риск преждевременной смерти.

Об этом сообщает MedicalXpress.

Эксперты Медицинского университета в Гуанчжоу проанализировали данные о 313 651 пациентах из более чем 20 научных работ для поиска взаимосвязи между дремотой и риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Оказалось, что около 39% респондентов часто дремали. Ученые установили, что дневной сон длительностью более 60 минут был связан с повышенным на 30% риском смерти от всех причин и на 34% — от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, дневной сон любой продолжительности повышает риск смерти на 19%, а эта связь более выражена у женщин.

Также отмечается, что короткий дневной сон (до 60 минут) способен улучшить состояние сердечно-сосудистой системы у тех, кто плохо спит ночью.

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