Медики рассказали, чем полезна острая пища: мощная профилактика серьезных болезней

Острая пища не вызывает изжоги, как многие считают. Неприятные ощущения, возникающие после употребления острого, говорят об уже имеющихся проблемах, например поражении слизистой пищевода.

Об этом пишет Страна здоровья.

Только попадая на поврежденные участки перец провоцирует сильное раздражение и боль. Сама по себе перченая пища не вызывает изжоги.

Также специалисты назвали среди плюсов острой пищи ее способность действовать как обезболивающее средство. Любители острых блюд меньше подвержены болезням сердца, раку.

Доказано, что такие жгучие специи, как хабанеро, халапеньо и кайенский перец, помогают бороться с лишним весом. Эффект легко объясняется влиянием пряностей на метаболизм. Они ускоряют обмен веществ и заставляют организм сжигать энергию быстрее и эффективнее. А это, в свою очередь, приводит к похудению.

Смесь разных перцев, специй и куркумы положительно влияет на циркуляцию крови. При сердечно-сосудистых заболеваниях комбинация укрепляет кровеносные сосуды и снижает риск возникновения тромбов. Более того, куркума в отдельности обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами благодаря куркумину.

Также эксперты предполагают, что употребление умеренно острых приправ способно повысить настроение. На фоне общего разогрева организма начинают выделяться эндорфины — так называемые гормоны радости, которые вырабатываются в организме в ответ на изменения окружающей среды. Они же способны снизить боль и уменьшить чувство страха.

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