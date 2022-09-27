Медики рассказали, как лучше всего лечить укусы комаров и как их избежать

Укусы комаров часто вызывают дискомфорт. Эти зудящие шишки образуются после того, как комар прокалывает кожу и питается кровью «хозяина», часто создавая опухоль в месте прокола.

Есть много средств, как домашних, так и аптечных, которые могут предотвратить укусы комаров, а некоторые можно использовать для лечения после них. Безрецептурный противозудный или антигистаминный крем может облегчить зуд, а пакеты со льдом, мыло и вода помогут при промывании раны.

Врачи также рекомендуют легкую смесь пищевой соды и воды, чтобы создать пасту для нанесения на рану. Она должна оставаться в районе укуса в течение 10 минут перед смыванием.

Спреи от комаров доступны практически в любом магазине или аптеке, поэтому проконсультируйтесь и решите, какой вариант лучше всего подходит для вас.

Лучшее, что вы можете сделать в случае укуса комара, — это не чесать его, так как это может привести к заражению.

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