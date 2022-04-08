Медики рассказали, как редис влияет на иммунитет

Благодаря своему небольшому размеру и яркому розово-красному оттенку редис чертовски очарователен. Но не позволяйте их размеру обмануть вас — в редисе полно необходимых витаминов и минералов. Крошечный овощ также может похвастаться уникальным перечным вкусом, что делает его идеальным для украшения салатов, тако и многого другого.

Об этом передает Shape.

«Редис — это настоящий суперпродукт, — говорит Меган Берд, доктор медицинских наук, основатель The Oregon Dietitian. — Они содержат большое количество витамина С, витаминов группы В, железа, витамина К, магния и цинка». Эти питательные вещества участвуют в ряде основных физиологических процессов, от создания эритроцитов до обеспечения здорового пищеварения, объясняет она.

С таким количеством питательных веществ неудивительно, что редис так полезен для нас.

«Витамин С и витамины группы В в редисе помогают укрепить вашу иммунную систему, стимулируя выработку лейкоцитов», — объясняет эксперт. — Они также повышают способность ваших лейкоцитов выполнять свою работу», которая включает в себя важные функции, такие как уничтожение болезнетворных микробов и выработка антител.

Витамин С в редисе также может играть роль в профилактике рака. Витамин С является антиоксидантом, и это «мощный источник энергии, когда дело доходит до борьбы со свободными радикалами в организме», — отмечает эксперт.

Овощи являются одними из лучших источников клетчатки, которая играет довольно большую роль в поддержании работы желудочно-кишечного тракта. Поэтому неудивительно, что редис, содержащий 2 грамма клетчатки на чашку, может быть полезен для желудка.

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