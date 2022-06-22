Медики рассказали, почему нельзя скрещивать ноги сидя

Как бы не было трудно избавиться дурной привычки скрещивать ноги в коленях, пора от нееизбавляться, говорят врачи. Для этого вам определенное время придется строго себя контролировать. но вскоре вы привыкнете.

Скрещивают ноги люди зачастую бессознательно и часто думают об этом как о «женственной» позе без каких-либо неблагоприятных последствий. Однако исследования показывают, что скрещивание ног может повысить кровяное давление и привести к неправильной осанке.

Об этом пишет grodno24.

Когда вы кладете одно колено на другое, вся кровь поднимается к груди, в результате чего из сердца выкачивается повышенное количество крови, что повышает кровяное давление.

Длительное сидение с ногой над коленом может привести к повороту и наклону таза.

Исследование показало, что сидение со скрещенными ногами более трех часов в день может привести к сутулой позе, болям в пояснице и шее. Кроме того, длительное скрещивание ног в конечном итоге делает внутренние мышцы бедра короче, а внешние — длиннее, что со временем приводит к смещению позвоночника.

Когда у вас неправильная осанка, ваши мышцы вынуждены компенсировать это. Это означает, что они работают больше, чем нужно, что может привести к боли.

Старайтесь не сидеть без перерывов дольше 1 часа и обращайте внимание на положение ног, советуют врачи.

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