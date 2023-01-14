Медики рассказали, почему овсянка на завтрак может навредить

Овсянка содержит большое количество полезнейшей клетчатки и надолго насыщает, но при частом употреблении она может нанести существенный вред здоровью. И вот почему…

Овсянку принято считать здоровым и полезным завтраком. Действительно, в ней содержится достаточное количество углеводов, ценных микроэлементов. А главным преимуществом овсянки считается большое содержание клетчатки. Именно этот фактор может создавать опасность в некоторых случаях — например, если человек страдает из-за синдрома раздраженного кишечника.

Об этом пишет healthline.

Людям с синдромом раздраженного кишечника нельзя есть овсянку на регулярной основе, говорят врачи. Кроме того, даже здоровому человеку стоит время от времени делать перерывы в употреблении этого продукта, чтобы дать желудку «отдохнуть». Не стоит злоупотреблять овсянкой и при проблемах с органами ЖКТ,

Нужно с осторожностью употреблять овсянку со всевозможными добавками. Например, пациентам с сахарным диабетам нельзя есть овсянку с медом, кленовым сиропом или коричневым сахаром, отмечают врачи.

Эксперты советуют не покупать овсянку быстрого приготовления, в состав которой входят разные красители, сахар и его заменители, усилители вкуса, а также другие потенциально опасные для организма вещества. Такие продукты нельзя употреблять в ежедневном режиме, чтобы е навредить желудку, печени и фигуре.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.