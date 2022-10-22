Медики рассказали, почему свежезаваренный чай может «ударить» по печени

Свежезаваренный чай может навредить сердцу, печени и другим органам, если он употребляется после того, как простоял 15–20 минут.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об этом, ссылаясь на данные китайских исследователей.

Об єтом пишет greenpost.ua.

Вредный эффект напитка заключается в образовании пленки, чему способствуют продукты эфирных масел, которые содержатся в чае.

Чай, выпитый после того, как в нем образовалась пленка, окажется для организма источником токсинов. Эти вещества могут разноситься кровотоком по разным органам. В некоторых случаях они «наносят удар печени и сердцу».

Пленка содержит органические соединения, окисляющиеся при контакте с воздухом. Эта реакция стимулирует возникновение патогенной микрофлоры, а если в чае присутствует сахар, ее формирование значительно ускоряется, говорит врач.

Соломатина подчеркивает, что чай может навредить организму, даже постояв не слишком продолжительное время. Кроме опасного воздействия на печень и сердце, такой напиток может пагубно сказываться и на состоянии желудка и способствовать возникновению аллергии.

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