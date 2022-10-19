Медики рассказали, почему вредно запекать пищу в фольге

Главная опасность состоит в том, что большинство людей использует ее неправильным образом, из-за чего она выделяет алюминий, который попадает в организм. Большое количество этого вещества способно спровоцировать ряд серьезных нарушений.

Ученые не призывают полностью отказываться от применения фольги в быту. Тем не менее, чтобы вред этого материала был минимальным, важно знать все тонкости обращения с ним. Исследования показали, что самым безвредным вариантом применения фольги является хранение в ней пищи. Когда мы заворачиваем в нее продукты, алюминий не способен проникнуть в них.

Но при термической обработке следует быть внимательным. Высокие температуры приводят к тому, что фольга может выделять в блюдо до 1-2 мг алюминия. При этом если запекать в этом материале кислую или приправленную большим количеством специй пищу, объем алюминия, который попадет в блюдо, увеличится.

Чтобы обезопасить себя, нельзя допускать соприкосновения с фольгой томатов и фруктов, в особенности цитрусовых. Кроме того алюминий попадет в ваше блюдо, если в этот материал при термической обработке были завернуты лимоны, соленые огурцы, а также если блюдо покрывалось сметаной или алкоголем. Соль и кислота имеют свойство растворять алюминий.

При накоплении алюминия в организме человек рискует столкнуться с серьезными нарушениями работы всего организма. В первую очередь это касается когнитивных способностей. Могут наблюдаться проблемы с памятью, способностью концентрироваться и правильно составлять предложения. Помимо этого может нарушаться гормональный баланс, координация. Присутствует риск сбоя в работе репродуктивной системы. Более того избыток алюминия становится одной из причин развития болезни Альцгеймера и остеопороза.

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