Медики сделали пугающее открытие о раке молочной железы

Это открытие может привести к изменениям в лечении и диагностике рака.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что когда человек спит, то происходит более активный процесс образования метастаз рака молочной железы.

Исследователи взяли кровь у 30% людей с раком молочной железы и лабораторных мышей в разное время суток. Было обнаружено, что 78% всех циркулирующих опухолевых клеток (circulating tumor cells/CTCs), обнаруженных в образцах, были взяты из образцов, которые брали во время сна.

Исследовательская группа также обнаружила, что в клетках, которые были взяты ночью, как правило, выше риск образования метастазов, то есть, когда CTCs из опухоли перемещаются в новые места в организме, образуя новые опухоли. Это связано с тем, что по сравнению с CTCs, которые замедляются днем, ночные клетки имеют тенденцию к более быстрому делению.

«Когда онкобольной спит, опухоль пробуждается», — говорится в заявлении руководителя исследования Никола Ацето.

На сегодняшний день рак представляет собой одну из самых серьезных угроз для здоровья человека, а рак молочной железы — одна из наиболее распространенных форм рака — около 2,3 млн случаев во всем мире ежегодно. Если рак молочной железы выявляется достаточно рано, то пациенты обычно хорошо реагируют на лечение.

Однако лечение может быть более трудным, когда уже начались метастазы. Метастазирование является причиной 90% всех смертей от рака.

«Наше исследование показывает, что выход циркулирующих раковых клеток из исходной опухоли контролируется такими гормонами, как мелатонин, которые определяют наши ритмы дня и ночи», — говорит Зои Диамантопулу, ведущий автор исследования.

Результаты этого исследования также показывают, что время, в течение которого берутся образцы крови или образцы опухоли, может менять результаты анализов — это то, что фактически привело к этому исследованию в первую очередь. Ученые отметили, что уровни циркулирующих раковых клеток различаются в зависимости от времени.

«На наш взгляд, эти результаты могут указывать на то, что медицинские работники должны систематически записывать время, в которое они выполняют биопсию», — говорит Ацето.

Исследования на мышах также выявили нечто необычное: у мышей всегда обнаруживалось большее количество раковых клеток, чем у людей. Между прочим, мыши — ночные животные, и ученые обычно собирали образцы в дневное время, когда мыши, скорее всего, спят.

Предстоит еще много работы, и теперь ученые будут пытаться выяснить, как результаты могут быть включены в существующие методы лечения рака. Команда также хочет выяснить, действуют ли другие типы рака так же, и будут ли современные методы лечения более успешными, если пациентам давать их в разное время.

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