Медики составили список продуктов, ускоряющих старение

Наше питание имеет влияние на скорость старения нашего организма, говорят эксперты и советуют исключить из своего рациона ряд продуктов.

Исключив из меню эти продукты — ваша кожа будет выглядеть более здоровой и улучшится ваше общее состояние.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Маргарин — это наполненный вредными трансжирами продукт! Он увеличивает риск хронических заболеваний во много раз, часто приводит к онкологии. Состоит он из немодифицированных и модифицированных растительных масел с наличием или без животных жиров. В составе также может присутствовать жир рыб и морских млекопитающих, молоко (либо отходы его производства) или без него, вода и пищевые добавки. Жиры этого вида нарушают водный баланс в организме. Обезвоживание на постоянной основе, способно привести к множеству морщин и преждевременному старению внутренних органов.

Полуфабрикаты содержат в своем составе слишком много жиров и углеводов, а так же соли. Питание не диетическое+ вы рискуете приобрести «плохой» холестерин, а избыточное количество соли ведет к отекам и плохому состоянию кожи.

Энергетические напитки резко повышают всасываемость кофеина, это может привести к гиперстимуляции пищеварительного тракта, тошноте, рвоте, диарее и болям в животе. Кофеин может вызывать гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, изжогу и эзофагит; он так же сужает сосуды и приводит к повышенной нагрузке на сердце. Энергетики категорически несовместимы с алкоголем, и занятиями спортом — как говорилось ранее происходит сужение сосудов. Он отрицательно действует на зубную эмаль. Имеет мочегонный эффект, приводящий к обезвоживанию вашего организма.

Также в составе этого напитка содержится слишком большое количество сахара, натрия и кислоты. Ну и кофеина естественно. Не увлекайтесь энергетиками, если не хотите постареть на десять лет раньше.

Сладости — враг номер один, если мы хотим преждевременно состариться. Большое количество потребляемой глюкозы — это идеальные условия для запуска хронических заболеваний. Употребление его в высоком количестве повышает риск развития диабета. Задумайтесь — сахаром питаются даже раковые клетки.

Алкоголь может привести к радикальным изменениям в организме, это приводит к дефициту витамина А, отвечающего за регенерацию клеток.

Колбаса и другие мясные продукты. Для стабилизации мясной продукции в колбасы и сардельки добавляют нитраты и нитриты, которые в значительной степени повышают риск онкологических заболеваний – информируют недавние исследования в этой области. Эти химические вещества попав в организм — трансформируются в свободные радикалы, вызывая окисление клеток. В их ДНК происходят и изменения, которые губительно влияют на кожу лица.

Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.

Кроме этого, ученые объяснили, почему мужчины более склонны к раку кожи, чем женщины.