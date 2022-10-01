Медики выяснили, как организм человека может самостоятельно побороть рак

Иммунная система постоянно проверяет, не появились ли в нашем теле раковые клетки. Если она их обнаруживает, то в работу вступает белок TRAIL, который подавляет развитие опухоли.

Американские исследователи определили молекулу TIC10, которая активирует белок TRAIL, помогающий победить онкологическое заболевание. Поскольку этот белок является частью иммунной системы, он не является токсичным для организма, как химиотерапия или радиотерапия.

Об этом пишет портал medicina.ua.

Отмечается, что иммунная система постоянно проверяет, не появились ли в нашем теле раковые клетки. Если она их обнаруживает, то в работу вступает белок TRAIL, который подавляет развитие опухоли. Но если произошла ошибка, и рак прогрессирует, этот механизм перестает действовать, что приводит к неконтролируемому росту и распространению опухолей.

«Молекула TIC10, которая активирует белок TRAIL, имеет маленькие размеры и поэтому может преодолеть барьер между кровотоком и мозгом. Это очень важно при лечении опухолей головного мозга», — говорится в статье.

В частности, ученые провели эксперименты на мышах, которые показали, что TIC10 может быть эффективным, естественным и безопасным способом терапии онкологических заболеваний. Исследователи надеются, что подобный механизм будет работать и при лечении людей.

В то же время другие исследователи считают нужным применять более радикальные методы воздействия. Так, приверженцы одного из подходов утверждают, что необходимо намеренно заражать больных раком тропическим заболеванием.

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