Названы пять кулинарных привычек, провоцирующих рак

Многие уверены, что домашняя еда – гораздо лучше ресторанной. Но на самом деле это не всегда так.

Возможно, вы даже и не подозревали, но на вашей кухне может быть множество опасностей, вызывающих рак.

О вредных кулинарных привычках пишет портал PixelInform.

1. Класть продукты в дымящееся масло. В основном масло, которое продается в магазинах, – это рафинированное масло. То есть из него уже удалено много примесей, из-за которых оно начинает дымиться. Это означает, что дымящее масло – раскаленное масло, а при подобной температуре в нем образуются канцерогены, а если вы положите в него продукты, то из них из-за слишком высокой температуры исчезнут питательные вещества.

2. Выключать вытяжку сразу после приготовления блюда. В этом случае ваша кухня все еще может быть после приготовления заполнена масляными испарениями. Такие испарения плохо сказываются на состоянии кожи, могут отрицательно повлиять на дыхательную систему, вызвать головокружение, тошноту, чувство дискомфорта в носоглотке, чувство скованности в груди и другие не самые приятные симптомы. Кроме того, научно доказано, что подобные испарения – один из главных факторов развития рака легких. Поэтому после завершения готовки дайте вытяжке поработать еще примерно три-пять минут.

3. Не мыть сковороду после жарки на ней. Многие продолжают готовить на сковородке, даже не очистив ее перед этим. Это опасно тем, что при повторном нагреве масла начинает образовываться бензпирен. А это один из канцерогенов, провоцирующих рак. Также на сковороде могут остаться частицы пищи, что также может повлиять на развитие рака.

4. Использовать масло несколько раз. Из-за этого образуется канцероген бензпирен, а также окисляется само масло.

5. Слишком сильно солить еду. Если в течение длительного времени есть очень соленые продукты, то повысится вероятность развития гипертонии и других сердечных заболеваний (ишемическая болезнь сердца, инсульт).

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