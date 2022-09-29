Акне: как ухаживать за ним зимой

Чтобы ваше лицо всегда было гладким и без прыщей, важно поддерживать гигиену кожи в актуальном состоянии, а не просто лечить ее, когда они появляются. Доктор Клаудия Сандри указала на первый фундаментальный шаг: «Сначала обратитесь к дерматологу, чтобы адаптировать продукты в начале зимы. Мыло не может быть слишком абразивным, и мы должны заботиться об увлажнении, даже если кожа уже имеет прыщи».
Как предотвратить появление прыщей зимой? Усугубятся ли травмы в этом сезоне?
Акне не является сезонным заболеванием, оно может возникать круглый год. Тенденции к увеличению заболеваемости зимой нет. Однако с понижением температуры влажность может уменьшаться, ванны становятся горячее и продолжительнее, снижается потребление воды и все это способствует сухости кожи, что может усугубить угревые поражения и другие дерматиты, такие как атопический дерматит. Зимой также существует тенденция есть больше жирной пищи с более высоким гликемическим индексом, что может усугубить акне.
Избегайте принятия очень горячих и длительных ванн, умывайтесь только два раза в день и дважды в день увлажняйте кожу специальными увлажняющими средствами для кожи, склонной к акне, придерживайтесь здорового питания, без избытка жирной пищи.
Советы по предотвращению прыщей
Умывайтесь два раза в день, избегайте слишком жирной косметики и солнцезащитного крема, всегда консультируйтесь с дерматологом, чтобы он прописал правильный режим использования кремов, периодически очищайте кожу под руководством дерматолога, хорошо питайтесь, избегая очень жирной пищи и пищи с высоким гликемическим индексом.
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