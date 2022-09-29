Акне: как ухаживать за ним зимой

Акне не является сезонным заболеванием, оно может возникать круглый год. Тенденции к увеличению заболеваемости зимой нет. Однако с понижением температуры влажность может уменьшаться, ванны становятся горячее и продолжительнее, снижается потребление воды и все это способствует сухости кожи, что может усугубить угревые поражения и другие дерматиты, такие как атопический дерматит. Зимой также существует тенденция есть больше жирной пищи с более высоким гликемическим индексом, что может усугубить акне.

Избегайте принятия очень горячих и длительных ванн, умывайтесь только два раза в день и дважды в день увлажняйте кожу специальными увлажняющими средствами для кожи, склонной к акне, придерживайтесь здорового питания, без избытка жирной пищи.

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