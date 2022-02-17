Микробиолог рассказал, какие болезни может спровоцировать куриное мясо

Британский микробиолог, доктор Лайза Эвери предупредила: неизлечимые инфекции могут возникать в результате употребления некачественной курятины. Это мясо стоит употреблять очень осторожно и обязательно следить за его свежестью.

Врачи предупреждают, что куриное мясо может содержать устойчивые к антибиотикам бактерии, способные вызвать инфекции, трудно поддающиеся лечению.

Об этом пишет Change.

СМИ Великобритании опубликовали недавно результаты журналистского расследования, показавшего, что большое количество курятины, продающейся в магазинах, отличается высоким содержанием потенциально опасных бактерий. Половина образцов куриного мяса, приобретенного для тестирования в супермаркетах, продемонстрировала наличие микробов, устойчивых к действию антибиотиков.

Лайза Эвери уточнила, что поедание курятины с подобной «начинкой» чревато возникновением таких инфекционных заболеваний, которые могут оказаться толерантными к лечению. Проникновение в организм неизлечимых инфекционных возбудителей повышает риск летального исхода, предупредила ученый.

Также доктор Эвери назвала опасной привычкой мытье куриного мяса перед готовкой – в этом случае опасные микробы разлетаются и оседают на поверхностях, попадают на другие продукты.

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