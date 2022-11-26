Молочные продукты спасают от преждевременной смерти – ученые

Ученые из Университета Макмастера в Канаде утверждают, что три порции молочных продуктов в день способны продлить жизнь.
Об этом сообщает MedicalXpress.
Специалисты провели эксперимент, в ходе которого узнали, что молочные продукты уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.
Ученые привлекли к эксперименту 136 384 человека, которых разделили на четыре группы. Специалисты прописали добровольцам рацион и наблюдали за ним в течение девяти лет.
Специалисты отмечают, что порция молочного продукта эквивалента стакану молока или йогурта весом 244 грамм, 15 граммам сыра или 5 граммам сливочного масла. Среди добровольцев, которые употребляли больше всего «молочки» — 3,2 порции, риск смерти уменьшился на 2,2 процента.
Результат в 1,1 процент показала группа, употребляющая 2,9 порции не обезжиренной молочной продукции, отметили ученые.
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