Молочные продукты спасают от преждевременной смерти – ученые

Ученые выяснили, что ежедневное употребление молока и молочных продуктов продлевает жизнь и уменьшает риск опасных болезней.

Ученые из Университета Макмастера в Канаде утверждают, что три порции молочных продуктов в день способны продлить жизнь.

Об этом сообщает MedicalXpress.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого узнали, что молочные продукты уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Ученые привлекли к эксперименту 136 384 человека, которых разделили на четыре группы. Специалисты прописали добровольцам рацион и наблюдали за ним в течение девяти лет.

Специалисты отмечают, что порция молочного продукта эквивалента стакану молока или йогурта весом 244 грамм, 15 граммам сыра или 5 граммам сливочного масла. Среди добровольцев, которые употребляли больше всего «молочки» — 3,2 порции, риск смерти уменьшился на 2,2 процента.

Результат в 1,1 процент показала группа, употребляющая 2,9 порции не обезжиренной молочной продукции, отметили ученые.

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