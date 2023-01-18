Мужчины или женщины: ученые рассказали, для кого ожирение опаснее

Международная группа ученых обнаружила причины того, почему избыточная масса тела грозит мужчинам.
Об этом сообщает iScience.
Авторами исследования 2018 года на мышах стали Университетский колледж Лондон, Йоркский университет (Канада) и Каролинская университетская больницы (Швеция). Оказалось, что в теле самок, имевших избыточную массу тела, росло много новых кровеносных сосудов, питавших жировую ткань кислородом. В то же время как у самцов с ожирением эти процессы были намного слабее.
В рамках нового исследования те же ученые сосредоточились на различиях в так называемых эндотелиальных клетках, которые составляют строительные блоки кровеносных сосудов в жировой ткани. С помощью компьютерных программ специалисты установили, что самкам грызунов свойственное более сильное выражение процессов, связанных с пролиферацией новых кровеносных сосудов, чем самцам. У них преобладали процессы, которые имели корреляцию с развитием воспалительных реакций.
Далее было проанализировано то, как ведут себя мужские и женские эндотелиальные клетки после извлечения их из организма самцов и самок. Оказалось, что даже в чашках Петри эти клетки демонстрировали разное поведение: женские реплицировались быстрее, а мужские были более чувствительными к воспалительному стимулу.
Согласно выводам ученых, мыши мужского пола, имеющие избыточную массу тела, сильнее подвержены таким опасным заболеваниям, как сердечно-сосудистые и диабет второго типа, если сравнивать с самками. Безусловно, существуют различия в генетике грызунов и людей, но предполагается, что эти выводы можно перенести и на Homo sapiens.
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