Дери намерен бороться с пандемией ожирения в Израиле: какие меры могут ввести

Арье Дери намерен встретиться с экспертами министерства в ближайшие дни, чтобы обсудить эту проблему.

Министр здравоохранения Арье Дери изучит потенциальную роль законодательства в борьбе с пандемией ожирения на фоне планов отменить повышение налогов на безалкогольные напитки, введенное предыдущим правительством.

Ранее Дери провел встречу с генеральным директором своего министерства профессором Нахманом Эшем. Дери принял рекомендацию Эша проконсультироваться с экспертами министерства, и в ближайшие дни они намерены провести встречу с руководитель отдела питания, доктор Ронит Андвалт, а также дополнительные специалисты.

Среди обсуждаемых предложений — запрет на рекламу закусок, конфет, безалкогольных напитков и обработанных пищевых продуктов в часы, когда дети и подростки смотрят телевизор и на посещаемых ими веб-сайтах, а также продвижение образования в направлении лучшего питания.

В воскресенье министр финансов Бецалель Смотрич (Религиозный сионизм) приказал чиновникам министерства разработать планы по отмене двух налогов, введенных предыдущим правительством, один из которых предназначен для одноразовых товаров, а другой — для безалкогольных напитков. Приказ, изданный во время встречи с представителями министерства, стал первым решением Смотрича с тех пор, как на прошлой неделе он был приведен к присяге в качестве министра финансов.

Многие депутаты коалиции высказались в поддержку этого шага. Бывший министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг выступила против, заявив, что это будет способствовать загрязнению окружающей среды и ухудшению здоровья населения. Депутат Кнессета Ури Маклев (Яадут а-Тора) ответил, что воздействие может быть смягчено общественной просветительской кампанией, добавив, что сосредоточение внимания правительства только на безалкогольных напитках, а не на более широком подходе, нацеленном на все нездоровые продукты, выдает истинную цель повышения налогов.

Налоги, предложенные бывшим министром финансов Авигдором Либерманом, вызвали резкую критику со стороны законодателей-харедим, которые обвинили правительство Беннета-Лапида в преднамеренном введении тарифов, которые несоразмерно повлияли на сектор харедим, и которые отметили, что воздействие одноразовых товаров на окружающую среду незначительно. по сравнению с другими загрязнителями правительство не ставило целью.

Ранее Курсор писал, что израильтяне начали больше курить и набирать вес. Медики отмечают в Израиле разгар национальной эпидемии ожирения и увеличение потребления сигарет.

Кроме этого, эксперты проанализировали показатели массы тела израильтян в возрасте от 20 до 64 лет и установили, что у 59% взрослого населения Израиля присутствует лишний вес и ожирение.

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