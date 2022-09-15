Найден витамин, способный продлить жизнь человека

Американские ученые выяснили, что витамин D способен продлевать жизнь благодаря активации генов, связанные с защитой от старения.

Ученые провели исследования на червях-нематодах. Им давали либо слишком много витамина D, либо лишали его вовсе, чтобы выяснить, какие изменения при этом происходят. Эксперимент показал, что этот витамин защищает клетки от появления различных нарушений в функционировании белков и их неправильного свертывания. Из-за такой способности витамина D черви смогли жить примерно на 30% дольше.

Об этом сообщается в журнале Cell Reports.

Витамин D3, превращающийся в организме в активную форму витамина D, подавил процессы неправильного свертывания белков в клетках червей и защитил их от токсического действия бета-амилоида, белка человека, связанного с болезнью Альцгеймера, рассказал исследователь Гордон Литгоу из Института старения Бака в Новато.

Ученые объясняют, что нематод и человек стареют по схожему принципу, в связи с чем ученые с уверенностью заявляют, что этот витамин может быть полезен и для людей. Для этого исследователи хотят провести дополнительные эксперименты.

Также выяснилось, что витамин D3 участвует в нейтрализации вредных белков, молекулы которых имеют неправильную форму из-за ошибки при их сборке. Эти проблемы увеличивают вероятность возникновения нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Альцгеймера, а также приводят к массовой гибели клеток и общему дряхлению организма. А витамин стимулирует работу ряда цепочек генов, защищающих от подобных белков, помогая им убирать сотни различных видов белкового «мусора».

При нехватке витамина D старение приходит быстрее, также появляется возможность развития рака или болезни Альцгеймера, резюмировали эксперты.

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