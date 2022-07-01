Назван антиоксидантный чай, который способствует снижению веса

Эксперты в области здравоохранения говорят, что богатый антиоксидантами, противовоспалительный и сжигающий жир белый чай может быть вашим лучшим выбором, когда речь идет о повышении энергии, обмене веществ и общей потере веса.

«Белый чай наименее обработан из всех стандартных чаев», — сказал порталу SheFinds.com доктор Мэтт Чалмерс, эксперт в области здоровья и хорошего самочувствия. — Это может помочь кишечнику усвоить питательные вещества, что, в свою очередь, может привести к увеличению нормальной функции организма».

В результате метаболизм ускоряется, а значит, в свою очередь, снижается вес.

Кроме того, известно, что белый чай помогает с вниманием и концентрацией, «а также успокаивает благодаря высокой концентрации L-теанина», объясняет доктор Чалмерс. Он содержит ряд «важных биофлавоноидов», которые могут помочь в здоровье полости рта, кровеносных сосудов и кожи.



Белый чай также является отличным чаем для диабетиков, поскольку он помогает снизить уровень сахара в организме, объясняет он. «Еще одно потенциальное преимущество заключается в том, что он может помочь в очистке печени, чтобы печень могла помочь с пищеварением и вывести воспаление из организма», — сказал эксперт.

Он подчеркивает, что наиболее важной функцией белого чая является его способность уменьшать реактивный окислительный стресс или «повреждение свободными радикалами».



«В отличие от зеленого чая, который высушивают при высоких температурах, белый чай высушивают естественным путем, используя солнечный свет или низкие температуры, — сказала эксперт по фитнесу и здоровью Джиллиан Майклс . — Это сохраняет антиоксиданты, что позволяет белому чаю содержать в три раза больше полифенолов, чем зеленый чай».

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