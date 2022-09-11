Назван фактор, повышающий риск тяжелого течения COVID-19 у мужчин

Специалисты из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Медицинской школы Университета Сент-Луиса изучили 723 случаи мужчин, которые имели положительный тест COVID-19. Предпочтение отдавали заболеваниям, которые происходили до появления вакцин.
Об этом сообщает JAMA.
Оказалось, что тестостерон влияет на тяжесть болезни. Его низкий уровень – независимый фактор риска госпитализации в связи с COVID-19 наряду с диабетом, сердечными заболеваниями и хроническими проблемами с легкими.
В частности, у мужчин с низкими показателями этого гормона в 2,4 раза чаще возникла нужда в госпитализации в связи с коронавирусом, чем у мужчин с нормальным уровнем гормона. Помимо этого, у мужчин с низким уровнем тестостерона, успешно лечившихся заместительной гормональной терапией, риск госпитализации был на таком же уровне, как у мужчин с нормальными показателями указанного гормона.
Симптомы низкого уровня тестостерона:
- сексуальная дисфункция;
- угнетенность и плохое настроение;
- раздражительность;
- плохая концентрация внимания и память;
- усталость;
- потеря мышечной силы;
- общее ухудшение самочувствия.
Мужчине при явном ухудшении качества его жизни преимущественно назначают заместительную терапию. Если симптомы не тяжелые – необходимость в лечении является дискуссионной. Однако, учитывая результаты нового исследования, если мужчины, имеющие низкий уровень тестостерона, будут лечиться, то это может защитить их от тяжелого течения коронавируса и снизить нагрузку на больницы во время пандемии.
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