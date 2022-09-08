Простой метод: как снизить риск сердечного приступа

Ученые и медики советуют время от времени баловать себя непродолжительным дневным сном.

Эксперты считают, что дневной сон один или два раза в неделю вдвое снижает риск сердечного приступа и инсульта. К такому выводу пришли исследователи из Университетской больницы Лозанны после наблюдения за 3400 людьми в возрасте 35 — 75 лет в среднем в течение пяти лет.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Исследователи говорят, что связь сохраняется, даже если принимать во внимание такие факторы, как возраст, продолжительность сна в ночное время и риски для сердечно-сосудистой системы, такие как высокое кровяное давление или холестерин.

Профессор Навид Сатар добавил, что движение также полезно для состояния сердечно-сосудистой системы — 150 минут умеренных упражнений в неделю и здоровая диета на основе Средиземноморья.

В связи с этим медики еще раз напоминают о необходимости вести активный образ жизни, но при этом не стоит изнурять себя. Для здоровья очень важно вовремя и достаточно отдыхать.

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