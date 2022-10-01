Назван напиток, способный понизить давление и продлить жизнь

Чай из каркаде содержит в себе множество полезных витаминов и элементов, он нормализует давление и укрепляет организм.

Врачи рассказали о напитке, который рекомендуется принимать для того, чтобы понизить давление. Согласно результатам исследований специалистов, чай из каркаде прекрасно понижает давление, и оказывает целительный эффект на весь организм, продлевая человеку жизнь.

Об этом пишет Plitkar.

Для того, чтобы обрести долголетие, медики советуют: придерживаться правильного питания, исключить вредные привычки, заниматься спортом, пить полезные напитки. Среди таких напитков можно выделить чай из гибискуса, или каркаде.

Данный напиток содержит в себе множество полезных витаминов и элементов. В нем есть кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий и цинк, а еще ниацин и фолиевая кислота. Каркаде богат мощными антиоксидантами, которые защищают клетки организма от воспалений, а также от свободных радикалов. Также цветы гибискуса содержат много витамина С, который оказывает антибактериальный и иммуностимулирующий эффект.

Так, напиток идеально пить во время простудных заболеваний, ведь он является природным антисептиком. Помимо прочего, каркаде оказывает положительное действие на артериальное давление, понижая его. Поэтому гипертоникам медики советуют пить каркаде. Также напиток борется с высокими показателями сахара в крови. Ранее мы писали о том, что сок этого овоща снижает артериальное давление.

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