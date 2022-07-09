Назван полезный травяной чай, который защитит от онкологии и болезней печени

Оказалось, что в корнях одуванчика содержатся вещества, которые способны уничтожать раковые клетки. Кроме того, напиток из одуванчиков помогает защитить печень от болезней.

Ученые выяснили, что чай из одуванчиков является одним из самых полезных для здоровья. Он существенно снижает риски развития рака и предотвращает болезни печени.

Об этом пишет today.

Заваривать кипятком можно листья, желтые цветки и корни растения. Такой напиток содержит большое количество витамина С, а также фосфора, магния, железа, цинка и калия.

Регулярное употребление чая из одуванчика увеличивает в печени уровень детоксифицирующего фермента, благодаря чему печень работает более эффективно, но в щадящем режиме.

Чай из одуванчиков препятствует образованию камней в желчном пузыре, способствует выводу желчи из печени, помогает организму эффективнее усваивать жир.

Антиоксиданты, которыми богат чай из одуванчика, замедляет окислительный стресс в организме, снижает риск развития опухолей, омолаживает организм.

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