Назван самый простой способ избавиться от жира на животе: что включить в рацион

Американский эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала, как окончательно избавиться от жира на животе.

Об этом пишет Focus.

Эксперт уверена, что секрет похудения состоит в правильно подобранной диете. Врач назвала адекватный режим питания способом улучшить обмен веществ в организме.

Людям с медленным метаболизмом специалист советует включить в свою диету большее количество продуктов, содержащих ненасыщенные жирные кислоты, например, авокадо и грецкие орехи, которые медленно перевариваются, поскольку требуют для этого много энергии.

Также эндокринолог призывает обратить внимание на содержание в пище белков, дефицит которых может спровоцировать снижение доли мышечной массы в организме при сохранении жировой.

Ранее ученые узнали причину появления жира на животе с возрастом. Оказалось, что с возрастом иммунные В-клетки в брюшном жире начинают неконтролируемо разрастаться. В молодом возрасте эти клетки активируются и увеличиваются во время попадания инфекции в организм, а когда она исчезает, — они возвращаются к нормальному размеру. Из-за нарушения обмена веществ с возрастом эти клетки не возвращаются к нормальному размеру.

Ранее «Курсор» информировал, что ученые определили самый полезный для здоровья тип питания. Ученые говорят, что лучше всего придерживаться средиземноморской диеты и рассказали, что особенного в этом типе питания.