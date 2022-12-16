Названа новая опасность кесарева сечения

Ученые в рамках нового исследования установили, что кесарево сечения может изменить микробиом ребенка, что приведет к снижению силы его иммунного ответа после введения вакцины.

Об этом сообщает Nature.

Как и при многих других операциях, каждая мама рискует, когда проходит через кесарево сечение. Например, оно может спровоцировать сильное кровотечение, инфекцию слизистой матки, нежелательную реакцию на анестезию.

Также могут возникнуть проблемы у детей, потому что у тех, кого родили таким способом, чаще фиксируют проблемы с дыханием. Также есть риск хирургической травмы.

Недавно исследователи установили, что традиционно рожденные дети имеют состав микробиоты, который коррелирует с более сильным иммунным ответом после вакцинации по сравнению с теми, кто появился на свет с помощью кесарева сечения. Также микробиом зависит от приема антибиотиков, питания и грудного вскармливания.

В рамках нового исследования были изучены около 100 здоровых младенцев, рожденных естественным образом или методом кесарева сечения. Ученые анализировали состав их микробиома в течение первого года жизни.

Также был изучен уровень антител, которые производились после введения двух стандартных детских вакцин для профилактики респираторных инфекций, пневмококковой и менингококковой. Их ввели спустя 12 и 18 месяцев с момента рождения.

Оказалось, что коррелируют традиционные роды, повышенный уровень бифидобактерий и кишечной палочки в кишечном микробиоме в первые месяцы жизни, и высшие титры антител IgG после вакцинации обоими препаратами.

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