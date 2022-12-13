Ученые рассказали, почему младенцы много спят

Консультант-нейролог Топун Остин из Кембриджского университета в рамках нового исследования установили, почему младенцы много спят.

Об этом сообщает MIT Technology Review.

Исследователи воспользовались новым подходом для экспериментов – была создана специальная шапочка, куда встроили источники света и датчики. Это помогло измерить кровообращение в головном мозге детей по принципу пульсоксиметра, прикрепленного к пальцу.

Этим методом пользовались и раньше, но он требовал шапочки с прикрепленными к ней электродами. В рамках нового исследования эксперты воспользовались 12 плитками, помещенными в шапочку и подключенными ее одним кабелем к компьютеру.

В итоге они получили изображение мозга в 10 раз лучше волоконно-оптической кабельной системы, которую использовали до этого. Оказалось, что младенцам свойственно циклическое прохождение двух фаз сна: активной, когда дети подвижные, и спокойной, когда ребенок остается неподвижным.

Ученые фиксировали работу мозга новорожденных, а также следили за их поведением, используя видеонаблюдение. Затем они изучили активность головного мозга и сопоставили ее с поведением новорожденных.

Оказалось, что во время активной фазы сна области мозга в левом и правом полушарии работали одновременно и одинаково. Есть версия, что в это время в мозге происходит формирование длинных связей. В то же время, когда наступает спокойная фаза сна, происходит образование более коротких связей. Во время активного сна ребенок создает картину, а в спокойном сне – уточняет некоторые детали.

«Курсор» сообщал, что эксперты назвали опасность дневного сна, а также рассказали, почему его нужно избегать.

Помимо этого специалисты установили, что переизбыток сна может быть опаснее недосыпа.