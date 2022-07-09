Названа приправа, которая вызывает газообразование и проблемы с пищеварением

Эксперты сходятся во мнении: это та приправа, с которой вам следует прекратить готовить, так как она вызывает газообразование и вздутие живота.

Доктор Лиза Янг назвала приправу, которая может усугубить вздутие живота.

Об этом пишет SheFinds.com.

Эксперт сказала, что худшей приправой является чеснок. «Чеснок может вызвать проблемы у некоторых людей из-за аллергии. Появятся такие симптомы, как вздутие живота. Чеснок также содержит фруктаны, которые плохо усваиваются людьми с синдромом раздраженного кишечника», — добавила доктор.

Когда у вас возникает соблазн бросить чеснок в блюда, которые вы готовите, вы должны помнить, что он способен усилить вздутие живота и газообразование.

Но хорошая новость заключается в том, что если вам нравится вкус чеснока, существует много хороших альтернатив, которые имеют такой же пикантный вкус. Некоторые из тех, которые рекомендует доктор Янг, — это базилик или зеленый лук.

Напомним, что специалисты провели исследование и обнаружили, что манго влияет на показатели сахара в крови у грызунов. Эксперты давали мышам, которые ели много жирной пищи, пищевые добавки из мякоти манго.

«Курсор» также писал, что переработанные мясные продукты вредны для организма — употребление такого мяса приводит к вздутию живота, воспалению и другим проблемам с пищеварением. Если у вас проблемы со здоровьем кишечника и вы регулярно употребляете переработанное мясо, стоит осознать, в какое опасное положение вы ставите свое тело.

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