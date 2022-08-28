Эксперты назвали лучшие высокобелковые закуски, которые уменьшают тягу к еде

То, что вы едите и чем питаете свое тело, имеет решающее значение при попытке похудеть.

SheFinds.com поговорили с экспертами в области здравоохранения, чтобы составить полезный список из пяти быстрых перекусов, которые содержат белок и которые могут уменьшить вашу тягу к еде.

Яйца вкрутую

Каждый эксперт, с которым разговаривали журналисты портала, клянется, что эта закуска помогает похудеть, поскольку она чрезвычайно полезна для вашего здоровья и обмена веществ в целом.

Несладкий греческий йогурт

Полезный для здоровья кишечника и достаточно сытный, чтобы вы больше не перекусывали, греческий йогурт — отличный вариант для тех, кто пытается похудеть.

Жареный нут или хумус

Нут сам по себе является отличной и сытной закуской, но он особенно универсален, если его приготовить в форме хумуса. Доктор Картлидж рассказывает, что жареный нут может быть отличным источником клетчатки и богатой белком закуской, которая может помочь уменьшить тягу к чипсам или другим соленым продуктам.

Яблоки и арахисовое масло

Нарезанные яблоки, смоченные в арахисовом масле, могут стать идеальной соленой и сладкой закуской. Доктор Картлидж отмечает, что это восхитительное сочетание обеспечивает удивительное количество преимуществ для здоровья, а также достаточно насыщает, чтобы вы не переедали в течение дня.

Смесь орехов

Последний, но не менее важный перекус — это смесь орехов, которые можно взять с собой в дорогу в те напряженные дни, когда вам нужно немного дополнительных питательных веществ, чтобы насытиться.

«Курсор» писал ранее, что наше тело нуждается в правильном количестве витамина D, чтобы нормально функционировать — как физически, так и умственно — и появляется все больше доказательств, связывающих недостаток витамина D с депрессией.