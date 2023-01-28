Названа соленая закуска, которую не стоит есть после 40 лет

Потеря веса всегда может быть сложным процессом, но он может стать особенно трудным, когда вы становитесь старше и ваш метаболизм замедляется.

Всегда популярный соленый крендель — это одна из тех закусок, которых вам следует избегать, потому что они могут нарушить ваш метаболизм.

Чтобы узнать больше о том, почему крендельки могут быть вредными для вашего пути к похудению и общего состояния здоровья, SheFinds поговорили с Барбарой Коваленко, врачом и консультантом по питанию из компании Lasta, и Кэтрин Джервасио, зарегистрированным диетологом и автором статей о питании для Living.Fit.

Крендель — это дрожжевой хлеб, который обычно имеет форму скрученного узла. Эта популярная закуска может быть жевательной или хрустящей. Из-за сходства кренделей с другими закусками, такими как картофельные чип, содержание калорий и соли в кренделях делает их нездоровой закуской.

«Крендельки на самом деле не вызывают потерю веса, но могут способствовать увеличению веса, — говорит Джервасио. — Это не идеальные продукты для метаболизма, потому что они могут быть калорийными и насыщенными натрием, особенно те, которые имеют видимые гранулы соли на поверхности».

«Потребление большого количества натрия может привести к задержке воды и может способствовать повышению артериального давления, что может нанести ущерб общему здоровью. Кроме того, обработанные продукты часто содержат много калорий и мало питательных веществ, что может привести к увеличению веса», — отмечает Коваленко.

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