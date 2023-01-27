Медики рассказали, как правильно нужно питаться после отравления

Чаще люди страдают с пищевым отравлением несколько дней.

Пожалуй, каждый хоть раз сталкивался с пищевым отравлением. Оно может возникнуть из-за употребления пищи, зараженной бактериями или грибком. В результате человек испытывает нарушения желудочно-кишечного тракта и повышение температуры тела. Медики рассказали, как правильно питаться во время этого состояния, чтобы быстрее привести свой организм в норму.

Об этом пишет Cleveland Clinic.

Как правило, человек с пищевым отравлением страдает несколько дней, а потом симптомы проходят. Но при ухудшении самочувствия, стоит сразу обратиться к врачу.

Особой диеты при отравлении нет, но при приступах рвоты и диареи, лучше вообще на время отказаться от пищи, а сосредоточиться на обильном питье, желательно употреблять простую воду или слегка подслащенные напитки, например, разведенный фруктовой сок. А вот от газированных напитков стоит отказаться, чтобы не произошло вздутие.

Чтобы организм начал восстанавливаться и получал энергию, во время отравления стоит употреблять бананы, рис, яблочное пюре и тосты их хлеба. Исключите жареную и жирную пищу, потому что она долго переваривается и нагружает пищеварительную систему. Во время отравлений нужно есть что-то «легкое», например, нежирный куриный бульон или пюре.

«Курсор» писал ранее, что врач-диетолог из Испании Мария Мерино назвала продукты, которые чаще всего вызывают отравления.

Еще мы писали, что неправильное сочетание продуктов может вызвать неприятные симптомы и навредить здоровью, предупреждают врачи. Эксперты составили список сочетаний, которые чаще всего встречаются в блюдах, но при этом вредят организму.