Названо богатое клетчаткой ореховое масло, которое лучше всего подходит для похудения после 40 лет

Если вы стремитесь похудеть или просто улучшить общее состояние здоровья, анализ того, что вы едите на завтрак , может помочь вам приблизиться к достижению ваших целей.

SheFinds.com обратились к диетологам и другим экспертам в области здравоохранения, чтобы узнать больше о преимуществах миндального масла, богатого клетчаткой, и о том, как добавление его в утренние тосты, смузи и т. д. может быть полезным для здорового похудения.

Ознакомьтесь с советами, предложениями и идеями доктора Дев Батра — доктора медицинских наук, сертифицированного специалиста по сосудистой и интервенционной рентгенологии и основателя Далласского института вен, и Лизы Ричардс — зарегистрированного диетолога и создателя диеты Candida.

Преимущества миндального масла для похудения

Если ваша цель — похудеть, Батра рекомендует ореховое масло с «высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара», а миндальное масло — отличный выбор. Он объясняет, что в этом ореховом масле «относительно много клетчатки, около 3 граммов на столовую ложку». В нем также мало сахара, что, как он объясняет, «важно для похудения и контроля уровня сахара в крови». Кроме того, миндальное масло «богато здоровыми жирами и белками», что, по мнению Батра, может помочь вам чувствовать себя сытым после еды (и с меньшей вероятностью перекусывать и набирать вес позже). При выборе орехового масла для похудения, Батра повторяет, что «важно учитывать количество содержащейся в нем клетчатки». Клетчатка помогает «регулировать пищеварение и может способствовать здоровому микробиому кишечника», — добавляет Батра.

Ричардс соглашается и говорит, что миндальное масло также может помочь вам изящно стареть (и похудеть к сорока годам), поскольку оно также содержит белок. «Ореховые масла — отличный способ получить растительный белок», — говорит она, добавляя, что порция миндального масла содержит «6,7 грамма белка».

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