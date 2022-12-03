Названо богатое клетчаткой ореховое масло, которое лучше всего подходит для похудения после 40 лет

SheFinds.com обратились к диетологам и другим экспертам в области здравоохранения, чтобы узнать больше о преимуществах миндального масла, богатого клетчаткой, и о том, как добавление его в утренние тосты, смузи и т. д. может быть полезным для здорового похудения.
Ознакомьтесь с советами, предложениями и идеями доктора Дев Батра — доктора медицинских наук, сертифицированного специалиста по сосудистой и интервенционной рентгенологии и основателя Далласского института вен, и Лизы Ричардс — зарегистрированного диетолога и создателя диеты Candida.
Преимущества миндального масла для похудения
Если ваша цель — похудеть, Батра рекомендует ореховое масло с «высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахара», а миндальное масло — отличный выбор. Он объясняет, что в этом ореховом масле «относительно много клетчатки, около 3 граммов на столовую ложку». В нем также мало сахара, что, как он объясняет, «важно для похудения и контроля уровня сахара в крови». Кроме того, миндальное масло «богато здоровыми жирами и белками», что, по мнению Батра, может помочь вам чувствовать себя сытым после еды (и с меньшей вероятностью перекусывать и набирать вес позже). При выборе орехового масла для похудения, Батра повторяет, что «важно учитывать количество содержащейся в нем клетчатки». Клетчатка помогает «регулировать пищеварение и может способствовать здоровому микробиому кишечника», — добавляет Батра.
Ричардс соглашается и говорит, что миндальное масло также может помочь вам изящно стареть (и похудеть к сорока годам), поскольку оно также содержит белок. «Ореховые масла — отличный способ получить растительный белок», — говорит она, добавляя, что порция миндального масла содержит «6,7 грамма белка».
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