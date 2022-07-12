Названы частые причины заложенности носа

Многие люди страдают от заложенности носа, однако не понимают причин этого. Частыми причинами называют аденоиды, искривление носовой перегородки и полипы.

Самая популярная причина насморка — аденоиды. Банальная, но не менее серьезная причина — инородные тела в носу. Чаще всего у маленьких детей заложенность носа обычно односторонняя, выделения из одной ноздри, если инородное тело остается там надолго, то с неприятным запахом.

Заложенность также может быть вызвана искривлением носовой перегородки. Причем эта проблема возникает не только после травмы. Довольно часто носовая перегородка может искривляться сама по себе. Или анатомические особенности строения с рождения, такое тоже случается.

Полипы в пазухах часто встречаются у пациентов, страдающих астмой и аллергическим ринитом. Можно начать лечение с помощью спреев местного применения, а если эффекта нет, обратиться за помощью к хирургам.

Аллергический ринит может вызывать длительную или даже круглогодичную заложенность носа. Он может быть спровоцирован чиханием, зудом. Как правило, помогают антигистаминные препараты.