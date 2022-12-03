Врачи назвали ингредиенты, которые не стоит добавлять в овсянку

Одна из лучших особенностей миски овсяных хлопьев заключается в том, что она служит чистым холстом — это, вероятно, одно из самых универсальных блюд, поскольку вы можете добавить практически все, что душе угодно.

Эксперты в области здравоохранения сходятся во мнении, что есть несколько продуктов, которые следует вообще исключить из рациона, если вы заботитесь о своем здоровье.

Чтобы узнать больше, SheFinds поговорили с экспертами Рэйчел Макферсон — сертифицированным личным тренером и сертифицированным тренером по питанию в Garage Gym Reviews и диетологом Тристой Бест из Balance One Supplements. Они сказали, что рафинированный сахар и другие сладкие ингредиенты, такие как шоколад и сухофрукты, являются одними из худших вариантов для добавления в овсянку.

1. Сахар-рафинад

Неудивительно, что самое худшее, что вы можете добавить в овсянку или овсяные хлопья на ночь, — это старый добрый белый сахар. Хотя этот ингредиент, несомненно, может сделать ваш завтрак немного лучше, риск для здоровья просто не стоит того, особенно если вы пытаетесь похудеть.

2. Начинки с высоким содержанием сахара, такие как шоколад, сироп и сухофрукты

Хотя может показаться очевидным, что вам не следует добавлять сахар ложкой в ​​тарелку с овсянкой, существует множество хитрых добавок с высоким содержанием сахара, о которых вы можете не задумываться дважды. Как отмечает Бест, «некоторые из худших ингредиентов, которые ошибочно добавляют в полезные рецепты овсяных хлопьев на ночь, включают шоколадный соус, сахар, сироп и сухофрукты».

Подождите, сухофрукты вредны? К сожалению, да. Хотя это, конечно, не самое худшее, что вы можете добавить в смесь, важно знать, что в этом ингредиенте гораздо больше сахара, чем вы думаете. Бест говорит, что это «один из тех продуктов, которые находятся между здоровым и нездоровым, в зависимости от количества потребляемого».

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