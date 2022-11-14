Названы лучшие продукты для здоровой кожи и волос

Добавление этих продуктов в свой рацион поможет вам получить сияющую кожу и естественным образом ускорить рост волос.

Посещение салона может подарить вам сияющую кожу, блестящие волосы и идеальные ногти, но действительно ли они здоровы изнутри?

Доктор Ринки Капур, дерматолог-консультант и дерматохирург The Esthetic Clinics, рассказал HealthShots: «Не существует волшебной пищи, которая навсегда сохранит молодость вашей кожи и здоровье волос, но выбор правильных ингредиентов для вашей тарелки определенно продлит жизнь. Имейте в виду, что то, что вы едите, отражается на коже. Например, ночь переедания и выпивки отражается в виде тусклой кожи и темных кругов».

Теперь, когда вы знаете, почему правильная диета так важна, доктор Капур предлагает следующие основные продукты для сияющей кожи и длинных волос. И найти их легко!

1. Белок

Первое, на что следует обратить внимание, — это потребление белка. Белки являются строительными блоками коллагена (для сохранения молодости кожи), эластина (для упругости кожи), кератина (для здоровья волос) и улучшения мышц.

2. Жиры

Эфирные жиры необходимы! Нет, речь идет не о жирных пиццах, а о омега-3 и 6. Отсутствие необходимого жира является основной причиной сухости и зуда кожи и волос. Ваше тело не производит их, поэтому вам нужно их есть. Жир также помогает уменьшить воспаление.

3. Железо

Железо необходимо для прочности. Если в вашем рационе недостаточно железа, вы получите бледную, зудящую кожу, тусклые и ломкие волосы и потрескавшиеся ногти.

4. Витамин А

Витамин А необходим для предотвращения высыхания. Вы можете получить максимум витамина А из красочных продуктов в своем рационе. Опять же, передозировка витамина А может привести к повреждению печени и желтому оттенку.

5. Витамин С

Он необходим для выработки коллагена и борьбы с окислительными повреждениями. Так же, как солнцезащитный крем защищает кожу снаружи, витамины С и Е защищают ее изнутри.

6. Силикон

Силикагель или силикон отвечают за рост коллагена, поддержание толщины волос и восстановление силы волос.

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