Названы лучшие способы избавиться от насморка у детей

Насморк беспокоит детей, нарушает их сон, пачкает лицо и одежду, и иногда кажется, что он никогда не закончится. Ринит обычно поражает детей по целому ряду причин, и если вы ищете способы его лечения и облегчения состояния своего ребенка, вы попали в нужное место.

Прозрачная слизь, сохраняющаяся в течение нескольких дней и более, вероятно, связана с простудой и иногда появляется в начале болезни для выведения токсинов.

Желтая слизь свидетельствует об активном заболевании. Иногда чистый насморк через короткое время становится желтым.

Белый или зеленый цвет обычно указывает на простуду.

Помимо решений, с которыми вы, вероятно, знакомы, — а это нарезанный сырой лук, который кладут на ночь рядом с кроватью ребенка, или периодическое опрыскивание соленой водой, вы можете использовать эфирные масла для лечения ринита, посоветовавшись с квалифицированным медицинским работником.

Кроме того, стоит внимательно отнестись к рациону ребенка.

Следует проконсультироваться с врачом, чтобы узнать, целесообразно ли заменить молочную смесь соей или другим заменителем. Тип смеси, как и молочные продукты, может вызвать насморк у ребенка. Для малышей увеличьте потребление следующих продуктов:

Продукты, богатые антиоксидантами – ягоды, корица, разнообразные овощи и фрукты.

Лук и чеснок помогают иммунной системе бороться с вирусами.

Овощи и фрукты, богатые витамином С, обладающие антиоксидантными и противовирусными свойствами, такие как киви, гуава, красный перец, листовые овощи и цитрусовые, если в них нет мокроты.

Продукты, препятствующие накоплению слизи, такие как корнеплоды (петрушка, редис, сладкий картофель, сельдерей, кольраби и другие), цельнозерновые, ячмень и бобовые.

Супы – особенно те, в состав которых входят оранжевые овощи, содержащие бета-каротин и помогающие сбалансировать слизистую оболочку дыхательных путей: сладкий картофель, тыква, морковь и т. д.

Богатые цинком продукты, такие как бобовые, ростки, семена и орехи, рыба и морепродукты, а также цельнозерновые продукты. Цинк ингибирует белок, который действует в иммунной системе в инфекционном состоянии, помогая таким образом создать контроль над началом воспалительного процесса.

Орехи, миндаль, семечки (преимущественно льняное семя) и рыба северных морей (лосось, скумбрия) — содержат незаменимые жирные кислоты, укрепляющие деятельность иммунной системы, снижающие выработку воспалительных простагландиновых гормонов и повышающие выработку простагландинредуцирующих гормонов. Орехи, миндаль и семечки следует употреблять в натуральном виде, без обжаривания, поскольку обжаривание вызывает окисление и разрушение основных веществ.

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