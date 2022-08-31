Названы приправы и заправки, которые мешают похудеть

Часто мы слишком зацикливаемся на том, чтобы увидеть быстрые результаты процесса похудения, но ключ к устойчивой и долговременной потере веса проще, чем мы думаем.

Чтобы похудеть, вы должны быть в дефиците калорий или сжигать больше калорий в день, чем потребляете.

Обычно вы сжигаете калории с помощью таких очевидных вещей, как физические упражнения, но большая часть потраченных калорий поступает от простой жизни — повседневных занятий, таких как ходьба, дыхание и функционирование ваших органов — все это способствует ежедневному расходу калорий. Одна вещь, которая может повлиять на вашу способность похудеть, — это ваш метаболизм, который направляет процесс сжигания калорий в организме. Поддержка вашего здоровья, в частности вашего метаболического здоровья, настроит вас на успех, если вы отправляетесь в путешествие по снижению веса.

Ваша диета также играет роль в вашем метаболическом здоровье. Когда дело доходит до потери веса, мы часто не принимаем во внимание то, что приправы и заправки могут нарушить наш дефицит калорий. «Приправы могут быть скрытыми источниками калорий, если вы не следите за размером порции», — сказала эксперт Элейн Шикетт.

SheFinds.com спросили Шикетт и диетолога Мелиссу Митри о худших приправах, и они сказали, что майонез, кетчуп и соус для барбекю являются одними из самых больших виновников набора веса.

1. Майонез

К сожалению, это одна из самых жирных приправ, а это значит, что она может серьезно повлиять на ваш метаболизм. «Приправы с высоким содержанием жира и калорий, такие как салатная заправка на основе майонеза или айоли, соус тартар могут содержать до 100 калорий на столовую ложку», — предупреждает Шикетт.

2. Кетчуп

Кетчуп — одна из самых популярных приправ. Некоторые люди просто не могут жить без него. Однако, к сожалению, вам, возможно, придется отказаться от него или, по крайней мере, значительно сократить его потребление, если вы действительно хотите похудеть. Шикетт говорит, что это частично связано с одним подлым ингредиентом: кукурузным сиропом. «Коммерчески доступный кетчуп обычно содержит кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы», — сказала она. К счастью, есть несколько способов обойти эту проблему. Вместо этого попробуйте использовать домашнюю сальсу или выберите органический кетчуп без сахара, в котором нет всех добавок.

3. Соус барбекю

По словам Шикетт, соус для барбекю, как и кетчуп, часто содержит много сахара и калорий. Хотя полное исключение его из своего рациона может серьезно испортить летние пикники, поиск способов избежать этой приправы может быть необходим, если вы хотите поддерживать свой метаболизм в отличной форме.

Как сообщал Курсор, фруктовые соки негативно влияют на избавление от лишних килограммов, что обусловлено их составом.