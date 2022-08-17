Названы продукты, которые могут спровоцировать инфаркт

18:50, Сегодня
Здоровье и медицина
мужчина схватился за сердце приступ фото
Фото: canva.com

Сердечные приступы обычно вызваны ишемической болезнью сердца. Когда забиваются коронарные артерии, основные кровеносные сосуды, которые снабжают главный полый фиброзно-мышечный орган кровью.

Вещество, которое закупоривает артерии — это отложения холестерина. Даже несмотря на то, что органическое соединение необходимо для нормального функционирования организма, его переизбыток опасен. К такому опасному состоянию приводит нездоровое питание.

Об этом пишет grodno24.

Ученые выделяют такие опасные продукты:

1. Белый шоколад, ириски.
2. Пирожные, пироги, пудинги, печенье
3. Жирное мясо, сосиски, бургеры, бекон.
4. Масло сливочное, топленое, сало, маргарин.
5. Кокосовое и пальмовое масла.
6. Жирные молочные продукты, среди которых сливки, молоко, йогурт, сыр.

Признаки сердечного приступа: одышка, тошнота, рвота, кашель, хрипы, усиливающееся чувство тревоги, головокружение, повышенное потоотделение, боль в груди. При их возникновению нужно немедленно вызвать скорую помощь.

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Автор материала:
Тали Малкина
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