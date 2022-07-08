Названы продукты, повышающие энергию и способствующие здоровому похудению

Чтобы похудеть без вреда для здоровья, помимо регулярных упражнений и питья, вы также должны насыщать свое тело энергетическими и богатыми питательными веществами продуктами.

Доктор Дана Эллис Ханнес рассказала о 4 продуктах, которые могут дать вам столь необходимую энергию. Читайте советы и рекомендации по диете, чтобы похудеть питательным и здоровым способом.

Об этом пишет SheFinds.com.

1. Эдамаме

Эдамаме — это (вкусная и сытная) восточно-азиатская соя, которая содержит большое количество белка в каждом кусочке.

Она полна полезной клетчатки и антиоксидантов, которые обладают противовоспалительным действием.

Эдамаме также содержит мало калорий, что, конечно же, также помогает сбросить вес.

2. Грецкие орехи

«Грецкие орехи богаты растительной омега-3 АЛК (альфа-линоленовой кислотой)», — говорит Ханнес. Это означает, что они чрезвычайно полезны для здоровья сердца. В них есть растительный белок, продолжает она, и полезные жиры.

3. Семена чиа

По словам Ханнес, эти мощные семена, полученные из цветущего растения Salvia hispanica, также богаты растительным белком и омега-3 АЛК. Это делает их насыщающими и способными обеспечить длительную энергию.

4. Авокадо

Несмотря на относительно высокое содержание калорий для биологического фрукта, Ханнес говорит, что авокадо по-прежнему является заслуживающим внимания дополнением к вашему рациону, поскольку он обладает «такими удивительными свойствами для здоровья, как мононенасыщенные жиры», которые «полезны для сердца и обладают противовоспалительным действием».

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