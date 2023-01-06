Названы продукты, повышающие уровень гемоглобина в организме

Вы боретесь с анемией и низким уровнем гемоглобина? Если это так, употребляйте эти семь продуктов, богатых железом.

Без достаточного количества железа ваше тело не может вырабатывать гемоглобин, который необходим эритроцитам для переноса кислорода к органам тела. Итак, старайтесь употреблять продукты, богатые железом, чтобы вылечить анемию и повысить уровень гемоглобина в организме.

Компания Health Shots связалась с диетологом Рупшри Джайсвал, чтобы она предложила лучшие продукты, богатые железом, для лечения анемии и повышения гемоглобина.

1. Шпинат

Темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат, являются хорошим источником железа, калия и витаминов С и В.

2. Мясо

Мясо чрезвычайно питательно, особенно мясные субпродукты, такие как печень, почки, мозг и сердце, поскольку они богаты витаминами группы В, медью и селеном.

3. Бобовые

Наиболее популярными видами бобовых являются фасоль, чечевица, нут, соя и горох. «Они богаты питательными веществами, а бобовые также являются отличным источником фолиевой кислоты, магния и калия», — говорит Джайсвал.

4. Орехи и сухофрукты

Орехи и сухофрукты, такие как финики, изюм, грецкие орехи, миндаль и курага, богаты железом, кальцием и магнием.

5. Брокколи

Чтобы улучшить усвоение железа, чтобы вылечить анемию и гемоглобин, брокколи — правильный выбор. Оно имеет высокую питательную ценность.

6. Рыба

Если возможно, попробуйте включить в свой рацион невегетарианские продукты. Джайсвал говорит: «Рыба, особенно тунец, богата железом. Кроме того, она также богата омега-3 жирными кислотами, которые способствуют здоровью мозга и сердца и поддерживают иммунную функцию».

7. Семена

Семена тыквы, кунжута, конопли и льна являются лучшими источниками железа. Они также содержат большое количество растительного белка, клетчатки, кальция, магния, цинка, селена, антиоксидантов и других полезных растительных соединений.

Читайте также: исследователи назвали напитки, которые приводят к облысению у мужчин.