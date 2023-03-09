Названы продукты, снижающие умственные способности

Продукты с высоким содержанием жиров вредят не только фигуре, но и мозгу, выяснили ученые.

Американские ученые из Университета Южного Иллинойса в Эдвардсвилле в ходе исследования выяснили, что продукты с большим содержанием жиров при их регулярном потреблении вызывают временное снижение когнитивных способностей.

Медики объясняют, что такое питание вызывает перебои в поставке мозгу основного элемента питания – глюкозы. Поэтому организм вынужден питаться кетоновыми телами, получаемыми из жиров. А это очень медленный источник энергии, и мозг при такой диете начинает «тормозить».

Опыты на крысах показали, что те животные, которых посадили на высокожировую диету, во-первых, набрали лишний вес, а во-вторых, в забеге по лабиринту показали худший результат.

Авторы исследования призвали отказаться от диеты с высоким содержанием жиров, которая не только приводит к ожирению, но также негативно влияет на когнитивные способности. К высокожирной еде относятся: бургеры, пицца, картошка фри, чипсы, шашлык, сосиски, сардельки, салаты с майонезной заправкой, торты и пирожные на основе масляного крема и т.п.

Ранее «Курсор» информировал, что ученые определили самый полезный для здоровья тип питания. Ученые говорят, что лучше всего придерживаться средиземноморской диеты и рассказали, что особенного в этом типе питания.

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