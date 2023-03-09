Названы самые полезные продукты для позднего ужина

Специалисты не рекомендуют наедаться на ночь, но ложиться спать голодным тоже не стоит. Медики рассказали, какими продуктами можно утолить голод поздним вечером.

Диетологи считают, что для позднего ужина подойдут закуски, содержащие менее 200 калорий.

Медики представили список полезных продуктов, пишет Health.news.

Так, специалисты советуют ужинать овощными салатами с лососем или с авокадо и вареным яйцом. Также поздно вечером можно съесть хумус с сырыми овощами, банановое пюре с тыквенными семечками, киви или сладкий картофель.

Диетологи отмечают, что ужинать перед сном стоит лишь в том случае, если появился сильный голод. А вот вводить в привычку поздние приемы пищи не стоит.

Стоит также добавить, что американские ученые ранее заявили, что поздний ужин может привести к проблемам желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и сердца. Они выяснили, что женщины, потреблявшие еду по вечерам, имели худший уровень сахара в крови, также у них наблюдались проблемы с сердцем, лишний вес и повышенное давление. По словам диетологов, организм не справляется с получаемыми вечером калориями.

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