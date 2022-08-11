Названы самые вредные завтраки, которые могут подорвать здоровье

Австралийский диетолог назвала самый ужасный для здоровья завтрак. Сьюзи Барелл назвала два продукта, которые она очень не советует есть по утрам.

Самыми вредными продуктами для утреннего приема пищи, по мнению эксперта, являются пита и сладкие хрустящие хлопья.

Об этом пишет 7news.

Дело в том, что в пите безумно много углеводов. Они сильно повышают уровень сахара в крови, пояснила Барелл.

Очень рекомендуется отказаться и от сладких хрустящих хлопьев. Их не следует употреблять утром ни детям, чтобы они не привыкали к большому количеству сладкого, ни взрослым.

По словам диетолога, в таких хлопьях мало пищевых волокон, они не могут насытить человека надолго. Эксперт по питания отмечает, что если вы привыкли завтракать сладкими хлопьями, лучше замените их на полезную гранолу. Добавляйте туда фрукты, мед и ягоды.

Отличным и полезным вариантом завтрака может стать яичница с овощами и тосты из цельнозернового хлеба.

«Курсор» писал, что врачи рассказали, о каких болезнях говорит неприятный запах изо рта.

Мы сообщали, что кардиолог назвала простые способы поднять давление за пять минут.