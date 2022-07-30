Названы симптомы рака кишечника

Рак кишечника очень легко спутать с другими заболеваниями, однако Запоры, снижение аппетита, хроническая усталость и кровь в стуле может указывать именно на эту онкологию.

Врачи сообщили, что рак кишечника может долгое время не проявлять себя. Кроме того, его симптомы легко спутать с другими заболеваниями — отравлением, аллергической реакцией, астмой или депрессией.

Запоры, снижение аппетита, хроническая усталость, кровь в стуле — вот основные «предвестники» метастазов при раке кишечника, говорят врачи.

Еще один симптом — ночной кашель — укажет на то, что болезнь уже началась.

Если сухой кашель усиливается только ночью, значит, болезнь уже дала метастазы и достигла легких. В таких случаях пациенту следует срочно обратиться к врачу для проведения всех необходимых анализов.

Эксперты предупреждают, что употребление красного мяса, колбасы, ветчины и сосисок повышает риск развития рака толстой кишки. Людям, генетически предрасположенным к этим заболеваниям, необходимо соблюдать диету с высоким содержанием клетчатки.

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