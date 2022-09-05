Названы специи, ускоряющие метаболизм и борющиеся со вздутием живота

Если вы пытаетесь похудеть, восстановить работу пищеварительной системы или и то, и другое, то одной из самых важных вещей, которую вы должны учитывать, является ваша диета.

Специи не только придают еде отличный вкус. Они также могут помочь повысить ваш метаболизм и бороться с воспалением.

Чтобы узнать больше о роли специй в снижении веса и здоровье, а также о том, какие из них могут лучше всего помочь вам в достижении ваших целей, SheFinds.com поговорили с дипломированным врачом Кристой Элкинс. Она указала на три восхитительные специи, которые порадуют ваши вкусовые рецепторы и ваше тело.

Кайенский перец

Элкинс говорит, что кайенский перец — одна из лучших специй, которую нужно есть регулярно, если вы пытаетесь ускорить свой метаболизм. «Он работает, увеличивая дополнительное тепло тела, известное как термогенез, который помогает вам сбросить лишние килограммы!», — сказала она.

Имбирь

По словам Элкинс, имбирь не только вкусный, ароматный, но, к счастью, очень полезный. Эта специя также может помочь повысить скорость метаболизма и улучшить здоровье кишечника.

Куркума

Эта знаменитая желтая специя не просто радует ваши вкусовые рецепторы; она также известна своими противовоспалительными свойствами. «[Куркума] является естественным противовоспалительным средством и помогает предотвратить вздутие живота», — отмечает Элкинс.

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